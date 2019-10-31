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§ NG.kz
Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как известно наша заросшая древесиной область - регион для управления трудный. Для присланных руководить чиновников непривычный, северный, страшноватый, с большими жуткими деревьями.
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§ директор пляжа
Re: Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 31.10.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боги что за бред
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* abaika95
Re: Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1298
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень сложно читать) через словесные дебри Российского "аналитика" не продерешься без боя) сделал усилие над собой, дочитал,хоть раз соглашусь с первым комментатором) не материал а бред какой-то несвязный)
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§ директор пляжа
Re: Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 292
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 31.10.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
комментаторы обычно в зеркале, а тут все - читатели.
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§ kbkz1980
Re: Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4240
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый,конечно странная субстанция.
Но в данном случае вопрос к редакции Какую мысль вы здесь увидели?
Что пропустили материал.
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§ Мурзилка
Re: Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
Мурзилка


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Сообщений: 79
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 31.10.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что это я сейчас прочитала? Полнейшая ахинея... Наверно, Серый волк что-то принимает, нормальный человек такое написать не может.
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* abaika95
Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1298
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//комментаторы обычно в зеркале, а тут все - читатели//


Странно) я думал читатели только читают) а у них ещё функция писателей есть?) Ладно раз вы комментаторов в зеркале только видите что само по себе странно) соглашусь с читателем которые начитал(!) пост #1) боги что за бред)
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§ Мурзилка
Re: Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 31.10.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может, пропустив это, редакция решила хайпануть?! Сейчас еще будет в топе самых читающих материалов)
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§ yudjin
Re: Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6175
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.10.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Граждане, ну всё же предельно ясно и понятно.
Нурактюбинск - родина олимпийских нурбогов с древнегреческими именами, которые спускаясь с небес на землю считают себя настолько могущественными, что им по барабану традиции города, мнение его жителей, они легко могут давать указания рубить и пилить, переименовывать исторические названия, не обращать внимания на нарушения законов, учить вешать лапшу, тратить бюджет на ненужные переходы, пегасы, бАрдовые бордюры, добровольно "доить" колхозников на потёмкинские пенопластовые фасады, батыров и вазоны...
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* abaika95
Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1298
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну чё все так накинулись то?) Он сейчас обидится и скажет что это все специально его хейтят) Серый ну действительно твою "статью" читать невозможно) по "дружески" тебе говорю)
Аналитики-0
Журналисткого едкого слога-0
Картинки нет-0
Хоть бы мнение какого-нибудь эксперта привел,что так мол и так действительно в кулуарах поговаривают что и т.д. и т.п.-0

Вообщем пока все плохо)
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* лимон
Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1121
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.10.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
осень ... обострение
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§ Козлов я
Re: Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 466
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 31.10.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вангует Серый. И вполне возможно,будет прав.
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* юля елиссева
Мавр знает свое дело, Мавр может приходить!
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1349
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 31.10.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Очень сложно читать)

молодой еще, Абайка, зеленый. Подрастешь, поймешь!
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