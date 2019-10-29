abaika95 Re: Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах... #22





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 11:05 Цитата-//У Вас это где? В Есиле? А если в Костанае, то что она там вообще делает и чем занимается, если есть Миграционная служба в Костанае?//





А у вас там где?) И вы наверно у нас в Костанайской миграционной службе были?) Есть информация кто чем занимается и колличество работников?) И есть у вас понимание разграничения обязанностей у миграционной полиции и миграционной службы типо Цона?) Расскажите будет интересно послушать что вы знаете и что вы понимаете) нам тут из Еселя не видно и не слышно) вам то виднее из Штутгартов)