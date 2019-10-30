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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1490
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
1 ноября в РФ вступает в силу закон о суверенном интернете,теперь не зайдешь на Дубнинской форум и не напишешь пару гадостей о их загаженной набережной)


Чему удивляться, Серому Волку и другим запрещают ругать власть в своих соцсетях, закон о наказании за неуважение к власти в интернете в текущем году приняли. На днях двоих жителей Марий Эл оштрафовали за репосты восьмилетней давности, якобы за распространении экстремистских материалов.

Подробнее здесь: https://liport.ru/rossiya/352869-dvoih-zhiteley-mariy-el-oshtrafovali-za-posty-vo-vkontakte-vosmiletney-davnosti-v-tom-chisle-pesnyu-narod-ustal-terpet.html
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12090
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.10.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
1 ноября в РФ вступает в силу закон о суверенном интернете,теперь не зайдешь на Дубнинской форум

Ещё один аргумент в пользу того что ты читаешь только заголовки, а в суть не вникаешь. Этот закон не ограничивает интернет, а обязывает провайдеров обеспечить доступ в рунет в случае отключения от глобального интернета.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5796
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой снег, как зимой.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8416
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.10.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Че в Кустанае снег идёт? :-(
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4236
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.10.19 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Ну вы, прямо скажем, тоже не бабочка в этой ситуации. Вполне себе похамливаете

Поэтому и просила 4 коммента показать.
А не ваше мнение обо мне.
Цитата:
Ольга Колоколова:
пошлую вульгарность всех ее носителей закрывать - у администрации НГ груди не хватит)

Причём здесь все,речь шла о Максе.
Ваша политика мне ясна.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5796
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Че в Кустанае снег идёт

Закончился пока. Ночью опять наверное.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5796
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже я тут один реальный местный остался. Ну ещё двое. Ев.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3809
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда все подевались? ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3802
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.10.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Куда все подевались? ))

Куда куда??? Все в печали! :lol:
Читают и думают, думают ичитают ;-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3802
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.10.19 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни заголовки, тоже ведь не каждый, комментировать может. 8-)
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12090
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.10.19 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
тоже ведь не каждый, комментировать может

Мало кто может это делать. Вернее, это могут делать не только лишь все... ;-)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17695
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.10.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Куда все подевались? ))

Наверное,забастовку - объявили... :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17695
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.10.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Похоже я тут один реальный местный остался.

Поуехавшие, похоже, рулят... :lol: ;-)
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