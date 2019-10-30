Цитата: olegggon:

На "алау" председатель ЖКК отчитывается, что фонари это первоочередная задача и т. д. и т. п., всё они делают.

В городе темно реально, хоть глаза выколи. Уже центральная улица Абая и та кусками только светится. Люди идут с фонариками, спасибо китайцам за то, что их во все устройства вставляют. Недавно стоял и слушал, как в стороне спортплощадки в полной темноте играли спортсмены. Во что играли, не видно, но восторженные вопли намекали на очень азартную игру. Подумалось, а вдруг эти спортсмены уже приспособились на слух играть, а зрители сидят и тоже на слух болеют. Надо кустанайцам срочно развивать слух, нюх и эхолокацию, чтобы не чувствовать себя ущербными в темноте улиц и дворов.