/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Только что на Аль-Фараби. ДТП с участием трех автомобилей 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Только что на Аль-Фараби. ДТП с участием трех автомобилей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37105
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.10.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одну из машин на тротуар выбросило. Полиция подъехала, скорой нет. Похоже, все целы.
Читать новость

§ Тимур Гафуров
Re: Только что на Аль-Фараби. ДТП с участием трех автомобилей
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 464
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 30.10.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, по данному факту пострадавших нет, обстоятельства выясняются.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 94
Пользователей: 0
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх