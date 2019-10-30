Цитата: abaika95:

1 ноября в РФ вступает в силу закон о суверенном интернете,теперь не зайдешь на Дубнинской форум и не напишешь пару гадостей о их загаженной набережной)



Чему удивляться, Серому Волку и другим запрещают ругать власть в своих соцсетях, закон о наказании за неуважение к власти в интернете в текущем году приняли. На днях двоих жителей Марий Эл оштрафовали за репосты восьмилетней давности, якобы за распространении экстремистских материалов.



Подробнее здесь: https://liport.ru/rossiya/352869-dvoih-zhiteley-mariy-el-oshtrafovali-za-posty-vo-vkontakte-vosmiletney-davnosti-v-tom-chisle-pesnyu-narod-ustal-terpet.html