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§ NG.kz
Почему так рано выключают свет?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37104
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.10.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото, снятое на улице Баймагамбетова в границах улиц Лермонтова и Назарбаева в редакцию "НГ" прислал подписчик.
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§ Revizorro
Re: Почему так рано выключают свет?
Revizorro


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 30.09.19
Отправлено: 30.10.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Почему так рано выключают свет? - написал он. -На этом промежутке очень много пешеходов, люди идут в это время на работу, дети в школу, а в 7 утра уже выключают свет."
Вот точно так же думала сегодня, когда ехала на работу. После ул. Победы на Баймагамбетова непроглядная темень. Сколько можно об этом говорить ????? Такое чувство, что в дождь целенаправленно рано фонари выключают. От них во включенном состоянии то не очень много толка, но хоть как то.... А так вообще жесть, того и гляди кого нибудь на капоте довезёшь..... :-(
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§ olegggon
Re: Почему так рано выключают свет?
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1032
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 30.10.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня тоже ехал с утра, фонари кусками горят, темень, хоть глаза выколи. Ещё пешеходы переходят все в тёмной одежде. На "алау" председатель ЖКК отчитывается, что фонари это первоочередная задача и т. д. и т. п., всё они делают. Очередную лапшу вешает
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§ Yorik
Re: Почему так рано выключают свет?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 710
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 30.10.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помнится, регулярно говорили/писали о том что все новые фонари будут "умными", т.е. сами будут включаться/выключаться в зависимости от естественной освещенности. Видимо, очередной "пшик" - не могут они сами отрубаться в такую темень. Да и на отключение по времени не похоже - каждый день по разному, +- 10-20 мин. Сидит где-то суровый электрик и рубильниками командует...
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§ Маркс
Почему так рано выключают свет?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 30.10.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
На "алау" председатель ЖКК отчитывается, что фонари это первоочередная задача и т. д. и т. п., всё они делают.

В городе темно реально, хоть глаза выколи. Уже центральная улица Абая и та кусками только светится. Люди идут с фонариками, спасибо китайцам за то, что их во все устройства вставляют. Недавно стоял и слушал, как в стороне спортплощадки в полной темноте играли спортсмены. Во что играли, не видно, но восторженные вопли намекали на очень азартную игру. Подумалось, а вдруг эти спортсмены уже приспособились на слух играть, а зрители сидят и тоже на слух болеют. Надо кустанайцам срочно развивать слух, нюх и эхолокацию, чтобы не чувствовать себя ущербными в темноте улиц и дворов.
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§ Маркс
Почему так рано выключают свет?
Маркс


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Сообщений: 550
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 30.10.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Ещё пешеходы переходят все в тёмной одежде.

Надо представителей ЖКХ и акимата заставить переходить улицы на неосвещенных пешеходных переходах, а это почти все существующие в городе переходы. Может тогда что-нибудь сделают с освещением. Ведь страшно не только водителям, но и пешеходам. Чем придумывать всякие умные устройства, повесили бы обычные глупые фонари, чтобы пешехода было видно даже в темной одежде. Неужели город не может себе позволить даже небольшие затраты, чтобы сохранить жизни налогоплательщикам.
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