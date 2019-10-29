Маркс Как обрезают деревья в Костанае #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 550

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:57 Главное, что где надо бы обкарнать деревья, которые реально создают угрозу безопасности жителей, туда дровосеков не дождешься и не заманишь. Акимат кивает на ПКСК, те переводят стрелы на акимат. Там, где пилить совсем не надо - пилят. Уже так всем баблом глаза залепило, что реальный бардак всем до лампочки.



Заявка знакомых об опасных деревьях уже пару месяцев тухнет в акимате, хотя благодарили прям сердечно за заботу о городе. Можно было бы запилить сушнячок в частном порядке, но есть вероятность напороться на штраф немаленький. Как обычно, ждут, когда кого-нибудь покалечит сухостоем, тогда начнут воздух руками молоть и слезы горючие пускать на брифингах.