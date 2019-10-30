/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В "Ак жоле" предложили освободить школы от обязательного использования системы "Күнделік"		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В "Ак жоле" предложили освободить школы от обязательного использования системы "Күнделік"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37104
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.10.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты фракции "Ак жол" направили запрос в адрес вице-премьера Бердыбека Сапарбаева, в котором призвали прислушаться к мнению педагогов и остановить использование системы "Күнделік" до устранения проблем, сообщает пресс-служба ДПК "Ак жол".
Читать новость

§ Простой
Re: В "Ак жоле" предложили освободить школы от...
Простой


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 17.09.19
Отправлено: 30.10.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласен с вами, зависает часто выходит ошибка 502,503. Сервер не выдерживает таких нагрузок, это одна проблема есть ещё НОБД и Сакура все эти базы дублируют друг друга для чего это нужно? Кто нибудь может объяснить, я понимаю цифравизация но не в таком виде все в сыром виде, можно создать одну базу и что бы работала без перебоев и зависании
Профайл

§ yudjin
Re: В "Ак жоле" предложили освободить школы от...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6173
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.10.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Простой:
зависает часто выходит ошибка

Я бы не сказал, что часто... Последнюю неделю в каждой четверти, когда дети массово по 3 СОЧа в день пишут. Тогда все и сидят в ожидании оценок. В течение месяца проблем практически нет. Так было на прошлой неделе, когда в среду-четверг пытался зайти. Сейчас всё тихо...каникулы, однако...

Есть, конечно в этой системе и плюсы. Во-первых достаточно быстрая информация по этим самым оценкам и домашним заданиям, которые ребенок может не записать в привычный дневник. Который, кстати, у нас никто не отменял: ведем, смотрим оценки, расписываемся...
НО большая часть того, что там, извините, нах..вертили, она совершенно не нужна, бесполезна и не используется. Какие-то друзья, группы, блоги, конкурсы... НЕ НУЖНЫ вовсе... превратили из дневника соцсеть.
Домашка и оценки - ВСЁ что там должно быть!
Профайл

§ Сергей_я
Re: В "Ак жоле" предложили освободить школы от...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2824
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 30.10.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если б изначально сайт делали не для отката по тендеру, может бы и работал без сбоев. А то взяли на 100 лямов, вложили 10 и само собой на выходе выходит тупой сайт, как и любой другой сайт сделанный по заказу государства.
Профайл

§ ZXC
Re: В "Ак жоле" предложили освободить школы от...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 30.10.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Күнделік очень удобная вещь! Особенно что в дневники ничего не ставят, да и задания не все ученики пишут. А так контролировать дочь очень удобно!
Профайл

§ yudjin
В "Ак жоле" предложили освободить школы от обязательного использования системы "Күнделік"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6173
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.10.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Особенно что в дневники ничего не ставят, да и задания не все ученики пишут.

У нас ставят. И моя пишет сама... А вот то, что иногда домашка в обычном и электронном дневниках не совпадает, так это учителя наверное вина.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 1
Всего: 125

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх