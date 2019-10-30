yudjin Re: В "Ак жоле" предложили освободить школы от... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6172

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 15:29 Цитата: Простой:

зависает часто выходит ошибка

Я бы не сказал, что часто... Последнюю неделю в каждой четверти, когда дети массово по 3 СОЧа в день пишут. Тогда все и сидят в ожидании оценок. В течение месяца проблем практически нет. Так было на прошлой неделе, когда в среду-четверг пытался зайти. Сейчас всё тихо...каникулы, однако...



Есть, конечно в этой системе и плюсы. Во-первых достаточно быстрая информация по этим самым оценкам и домашним заданиям, которые ребенок может не записать в привычный дневник. Который, кстати, у нас никто не отменял: ведем, смотрим оценки, расписываемся...

НО большая часть того, что там, извините, нах..вертили, она совершенно не нужна, бесполезна и не используется. Какие-то друзья, группы, блоги, конкурсы... НЕ НУЖНЫ вовсе... превратили из дневника соцсеть.

Домашка и оценки - ВСЁ что там должно быть!