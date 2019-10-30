maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #5008





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3808

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:05 Тов. Бондаренко в своей статье про СМИ оказался прав и даже больше скажу, возможно, он разглядел новую фишку и обозначил ее. Это всеобщий трэнд такой, соцсети превратились в СМИ, а СМИ - в соцсети. Не берусь судить - плохо ли это, хорошо ли, но спрос рождает предложение. Новости без своей соцсети - уже не то. Захожу ленту новостную почитать - и автоматом коменты просматриваю, сверять так сказать свой компас со всеобщим, точнее, "средним по стране". )) Не берусь предсказывать, что будет популярным в будущем, но сейчас СМИ в качестве интертеймента - мне лично подходят )) Ну не в цирк же ходить, в самом то деле ))