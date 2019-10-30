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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1286
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости Германии


Министр экономики ФРГ упал с лестницы и получил травму головы


ФРГ неспособна достичь поставленных целей по климату к 2020 году нужно ещё 5 лет


В Германии существенно подорожают авиабилеты связано это с увеличением налога на перевозки примерно на 76%


В 2020 году в Германии поднимут цены на электроэнергию на 5/5%
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§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1345
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 30.10.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайку прорвало. Ботам стали платить за количество постов?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3808
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В премьера Трюдо бросили яйцо

Я же говорю - еды валом ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1286
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости Дубны


После сильного ветра по всей Дубне на дорогах поваленные деревья,разбросанные дорожные знаки,большая сосна упала на дом по ул.Интернациональной

Реконструкция набережной идёт полным ходом,правда жители не довольны,рабочие раскопали траншеи и новый асфальт не поставили никаких знаков и освещения,ночью опасно там ходить


Горожане возмущается из-за плохо освещенных дворов и улиц

Городская спортивная школа закрыла отделение фигурного катания,пишут невыгодно

А так там все прекрасно и хорошо
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1286
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 12:14
Комментарий удален модератором.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17693
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.10.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Новости Дубны

Абайка, а какие новости у нас, в Stelle?... :oops:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.10.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка это Марик. Вот щас хорошо видно.))
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 30.10.19 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Пугачева померла...

Ты сами новости читаешь или только заголовки? Умерла Пугачёва из Бурановских бабушек.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8415
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.10.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так он же не сказал какая.) он тролит нашу газету. Заголовки
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§ Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2364
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 30.10.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А то пошлую вульгарность Макса грудью закрываете. И. Ну вы, прямо скажем, тоже не бабочка в этой ситуации. Вполне себе похамливаете. Комменты удалили не сразу. Секретного там ничего.Все участники разговора прочесть успели. А пошлую вульгарность всех ее носителей закрывать - у администрации НГ груди не хватит). Предлагаю остановиться. И жить дальше.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1286
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Дубне из-за обильных снегопадов коммунальщики не справляются с внезапной нагрузкой, на центральном проспекте затор т.к. закрыли на время мост для работ по удалению облединения


Снег снег снег,вот и до нас дошел...
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1286
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//у нас, в Stelle?.//


Так что там у нас в Штелле

Местные власти предлагают своим гражданам кронировать кусты и деревья перед собственной землей за 5 евро


Полное закрытие трассы deependahl из-за ремонтных работ


Закрытие дороги к22 продленно,доступ к автостоянке продолжается по травяной дорожке!??

Муниципалитет просит всех участников дорожного движения о понимании


Из-за повреждения в результате перенапряжения, вызванного ударами молнии, уличное освещение на улицах Альте Люнебургер штрассе, Люнебургер штрассе, Ин де Меен, Эльбблик, Хохкамп, Остхофт, Гойсблек и Им Алер ​​ частично было отменено в конце августа. К сожалению, ущерб настолько велик, что, среди прочего, проложен новый подземный кабель и поврежденный шкаф должен быть полностью заменен. Заказанная компания усердно(!) работает над ремонтом. Муниципалитет продолжает просить всех участников дорожного движения об понимании.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3808
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тов. Бондаренко в своей статье про СМИ оказался прав и даже больше скажу, возможно, он разглядел новую фишку и обозначил ее. Это всеобщий трэнд такой, соцсети превратились в СМИ, а СМИ - в соцсети. Не берусь судить - плохо ли это, хорошо ли, но спрос рождает предложение. Новости без своей соцсети - уже не то. Захожу ленту новостную почитать - и автоматом коменты просматриваю, сверять так сказать свой компас со всеобщим, точнее, "средним по стране". )) Не берусь предсказывать, что будет популярным в будущем, но сейчас СМИ в качестве интертеймента - мне лично подходят )) Ну не в цирк же ходить, в самом то деле ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3808
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Местные власти предлагают своим гражданам кронировать кусты и деревья перед собственной землей за 5 евро

Ой, зря такие идеи - и не в личку ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3808
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так что там у нас в Штелле

Помогаете с оцирковлением СМИ? Ава по этому случаю идеально подходит ))
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