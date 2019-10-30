NG.kz Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:49 Мы живем в поселке Затобольск. У меня есть двое детей и они ходят в наш парк под названием Жанару. Парк хороший но есть проблема - к нему нет не единого пешеходного перехода, что с улицы Школьной, что с улицы Тауелсиздик.

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