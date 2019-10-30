Revizorro Re: Почему так рано выключают свет? #1





(Пользователи) Сообщений: 5

Регистрация: 30.09.19 (Пользователи) Отправлено: - 09:37 "Почему так рано выключают свет? - написал он. -На этом промежутке очень много пешеходов, люди идут в это время на работу, дети в школу, а в 7 утра уже выключают свет."

Вот точно так же думала сегодня, когда ехала на работу. После ул. Победы на Баймагамбетова непроглядная темень. Сколько можно об этом говорить ????? Такое чувство, что в дождь целенаправленно рано фонари выключают. От них во включенном состоянии то не очень много толка, но хоть как то.... А так вообще жесть, того и гляди кого нибудь на капоте довезёшь.....