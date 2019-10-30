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§ NG.kz
Проект Минтруда: Забастовки не будут считать незаконными, если они не приносят вреда населению
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37103
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.10.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане намерены внести изменения в законодательные акты по вопросам труда. Проект изменения опубликован на портале "Открытые НПА". Это в первую очередь касается забастовок на предприятиях сферы здравоохранения, транспорта и ЖКХ.
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§ abaika95
Re: Проект Минтруда: Забастовки не будут считать незаконными,...
abaika95


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Сообщений: 1284
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Чили бастуют,въезжают на джипах в ряды полицейских,сжигают небоскребы,торговые центры и ветки метро

В Каталонии бастуют,митингующие блокировали железнодорожный вокзал и дерутся с полицией

У нас в то же время идёт либерализация НПА по забастовкам))
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