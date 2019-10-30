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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости Германии


Министр экономики ФРГ упал с лестницы и получил травму головы


ФРГ неспособна достичь поставленных целей по климату к 2020 году нужно ещё 5 лет


В Германии существенно подорожают авиабилеты связано это с увеличением налога на перевозки примерно на 76%


В 2020 году в Германии поднимут цены на электроэнергию на 5/5%
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§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1345
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 30.10.19 - 11:53
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3804
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В премьера Трюдо бросили яйцо

Я же говорю - еды валом ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новости Дубны


После сильного ветра по всей Дубне на дорогах поваленные деревья,разбросанные дорожные знаки,большая сосна упала на дом по ул.Интернациональной

Реконструкция набережной идёт полным ходом,правда жители не довольны,рабочие раскопали траншеи и новый асфальт не поставили никаких знаков и освещения,ночью опасно там ходить


Горожане возмущается из-за плохо освещенных дворов и улиц

Городская спортивная школа закрыла отделение фигурного катания,пишут невыгодно

А так там все прекрасно и хорошо
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 12:14
Комментарий удален модератором.
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