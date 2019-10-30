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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8413
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.10.19 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давай Алекс скидывай. Раз предложил. Лиля девочка гордо-скромная, она не скинет, даже просить не буду. ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5793
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:


раньше четверга не могу.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5793
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

электрона попроси.
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§ Ольга Колоколова
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2363
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 30.10.19 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60 обещает продемонстрировать содержание закрытого модераторами поста? Это возможно только в случае, если он сделал скриншот. Но судя по многозначительному "раньше четверга не могу", речь не о скрине. Выражаясь максимально мягко, alex_60 злонамеренно вводит пользователей в заблуждение,пытаясь показать какой-то исключительный доступ к админке сайта и файлам редакции. Это не так.

alex_60, вам последнее предупреждение. Интригуйте в личках, если, конечно, их владельцы это вам позволят.

Кстати, по поводу злополучного поста макса: хамоватый ответ на хамоватое предложение. По мне так вполне паритетно. Оба автора наказаны по делу.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3804
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Выражаясь максимально мягко

Мягко. Жестко. Все не то. Средне - это слово сейчас в тренде :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4235
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 30.10.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ольга Германовна,а может стоит показать народу те 4 удалённых сообщения . А то пошлую вульгарность Макса грудью закрываеете.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8413
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.10.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне точно нужно показать. Потому что меня уже в тянули в эти разборки. Хотя я знаю что третий всегда может оказаться крайним.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5793
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Мне точно нужно показат


там гадко так, что тебе лучше не читать.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 10:59
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3804
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Мне точно нужно показать

Герой Мимино с твоей аватарки будто произносит эти слова ) зачетная ава ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пугачева померла...
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В США наш Костанайских парнишка помер,который у нас был девушкой....

Чтож за новости такие с утра
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 ноября в РФ вступает в силу закон о суверенном интернете,теперь не зайдешь на Дубнинской форум и не напишешь пару гадостей о их загаженной набережной)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К заграничным новостям

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На поминках по жертвам массового расстрела в Техасе-стрельба,десятки жертв

Полицейский Канзаса застрелил своего сына приняв его за преступника
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1284
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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