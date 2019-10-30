Ольга Колоколова Флуд и оффтопик (часть 4) #4984



Модератор

(Администрация сайта) Сообщений: 2363

Регистрация: 24.12.06 Модератор(Администрация сайта) Отправлено: - 09:55 alex_60 обещает продемонстрировать содержание закрытого модераторами поста? Это возможно только в случае, если он сделал скриншот. Но судя по многозначительному "раньше четверга не могу", речь не о скрине. Выражаясь максимально мягко, alex_60 злонамеренно вводит пользователей в заблуждение,пытаясь показать какой-то исключительный доступ к админке сайта и файлам редакции. Это не так.



alex_60, вам последнее предупреждение. Интригуйте в личках, если, конечно, их владельцы это вам позволят.



Кстати, по поводу злополучного поста макса: хамоватый ответ на хамоватое предложение. По мне так вполне паритетно. Оба автора наказаны по делу.