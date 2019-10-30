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§ NG.kz
Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37101
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.10.19 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы живем в поселке Затобольск. У меня есть двое детей и они ходят в наш парк под названием Жанару. Парк хороший но есть проблема - к нему нет не единого пешеходного перехода, что с улицы Школьной, что с улицы Тауелсиздик.
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§ Тимур Гафуров
Re: Аварийная ситуация возле парка Жанару в Затобольске
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 463
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 30.10.19 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 30 октября руководством отдела полиции района будет направлено письмо в акимат по данному вопросу.
В акимате Костанайского района также прокомментировали: "Разметка пешеходного перехода в этом году уже нецелесообразна, так как скоро ляжет снег. Что касается знака пешеходного перехода вопрос будет рассмотрен".
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