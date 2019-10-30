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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8411
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.10.19 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давай Алекс скидывай. Раз предложил. Лиля девочка гордо-скромная, она не скинет, даже просить не буду. ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5791
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:


раньше четверга не могу.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5791
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

электрона попроси.
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