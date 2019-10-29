Цитата: abaika95:

А что их разве орава?) У нас в ДП вроде одна девушка хрупкая миграцией занимается ее жалко если уволят)) да и так по районам по одному человеку)

У Вас это где? В Есиле? А если в Костанае, то что она там вообще делает и чем занимается, если есть Миграционная служба в Костанае?