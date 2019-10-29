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§ NG.kz
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.10.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане для усиления инвестиционной и туристической привлекательности следует отменить обязательную регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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§ abaika95
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1273
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//а чего это прям с большой буквы то?)//


Люблю Цон)) стойкие ребята там пашут) титаны!)
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§ Сталкер
Re: Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.10.19 - 20:43
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1273
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 20:45
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И тут НГ уровняли в одной руке "красную" правду, в другой, не менее такую же "красную" наглость. И провалилось противостояние в небытие. Ибо только истина может восторжествовать над судом людским. 8-)

[Исправлено: elektron, 29.10.2019 - 18:53]
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