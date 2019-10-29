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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4234
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вит,не парюсь над этим.
Как говорил 0.7 литра
У людей бывает рот гнилой
Тема закрыта.

[Исправлено: kbkz1980, 29.10.2019 - 22:43]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не могу)) терпите,ожидайте)) но Абайка какой бы не был засранец и в этот раз прав))

Это называется, превышение служебных полномочий, вроде. ;-)
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10784
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.10.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
инопланетяне проснулись.

Абайка!!!
Ты чем пленного немца кормил, который с номерком 60??
;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1273
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой ща Серый все испортит небось как всегда и расскажет(
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
У людей бывает рот гнилой

Лили, ну зачем так зло держать. С Виталом отлично пошутили.
Да и Макс парень не промах.
Мир? И?
Цитата:
kbkz1980:
Тема закрыта.

И пусть я буду сного Леопольд. ;-)

[Исправлено: elektron, 29.10.2019 - 18:18]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой тут диалог в "слепую". Заинтригованно!
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4234
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Макс парень не промах. Мир?

Нет.
На такую пошлую вульгарность глаза не закрываю.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да влип Макс. С Лили шутки плохи)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может Купидон, чем поможет? :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3801
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Куда взять, кому отдать, чего показать. Запудрили голову пацану. Думал вечером тут после работы анекдоты прочитать.)

Витал. Тебе последнее время никто не предлагал логи моих удаленных сообщений? #4948
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3801
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 23:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Может Купидон, чем поможет?

Купидон во всем виноват. Если мне говорят пора спать - я это понимаю как пора в постель. Или это разное? )))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Или это разное? )))

Может не тот купидон был? :lol: ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3801
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 30.10.19 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И пусть я буду сного Леопольд.

Мы уже не раз закрывали разные темы, а они все открываются и открываются. Леопольд тут не поможет, это уже личное ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.10.19 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Леопольд тут не поможет, это уже личное ))

Да какая разница, личное не личное? Пишем, общаемся, что ещё ? Того же "Земляка" касается. Ладно "Гогу" прикрыли. Чего теперь плакаться? Дальше живём и бороздим просторы вселенной! :lol: Нет ничего личного, пока лично не знаком, да и то можно разрулить (познакомится, что и могу посоветовать), а всё остальное потом.

[Исправлено: elektron, 29.10.2019 - 19:43]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.10.19 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя Абайку я понемногу узнаю :-(

[Исправлено: elektron, 29.10.2019 - 19:37]
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