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≡ Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.10.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участие в пробеге приняли 10 автомобилей разных марок и возрастов: "Москвичи", "Жигули"-копейки, "Волги", ГАЗ, ЛУАЗ. Самая старая машина - "Волга ГАЗ-21". Старт назначили на 10 часов утра от парка Победы.
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§ лимон
Re: Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1119
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.10.19 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
маловато как-то, ни Чайки, ни Победы, даже ЗАЗ-а нету ни одного.
ЛуАЗ-у не повезло выглядеть ретро-автомобилем из-за "тюнинга"
кроме Волг какие еще ГАЗ-ы были?

красный москвич частенько на дорогах попадается
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§ abaika95
Re: Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1272
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Здесь тоже прошёл 10-минутный митинг в память о ВЛКСМ.//

Ой что это?) Чего это?) Цельный митинг в Костанае прошел а на Аззатыке тишина,Басе молчит) им такие митинги не нравятся видать) ну ясно тут же никто детей не заставлял полицейских пинать и те их под многочисленные вспышки фотокорров. не уносили в автобусы) хайп среднего пошиба) не их это уровень не их,они только на детях пиарятся)
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§ Coopidon
Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в Костанае
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.10.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
маловато как-то, ни Чайки, ни Победы, даже ЗАЗ-а нету ни одного. ЛуАЗ-у не повезло выглядеть ретро-автомобилем из-за "тюнинга" кроме Волг какие еще ГАЗ-ы были? красный москвич частенько на дорогах попадается

Сейчас содержать эту технику в работоспособном состоянии уже само по себе-чудо. Дело даже не в отсутвии запчастей. Которых практически нет. А вот РТИ нет вообще.
Искать этот все дело, это или хобби, причём не дешевое, или человек-конкретно упертый.

Цитата:
abaika95:

Превращение АИ-95 в СВ?
:lol:
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§ таноми52
Re: Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1208
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.10.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посвящается 101-летию ВЛКСМ

Об этих поколениях советской молодёжи Римма Казакова пишет:

"Были когда-то и мы рысаками…"
"Жар загребали" своими руками…
Горы, моря и тайгу покоряли…
В юности много чего вытворяли…

Честно работали, зла не копили
Искренне, крепко и нежно любили.
Строили счастье своё по-простому:
Не поклонялись "тельцу золотому".

Юноши, девушки семидесятых…
Мы не судили о людях предвзято:
Дружбу за доллары не покупали,
Слабостям, прихотям не потакали.
Мы не мечтали о царских хоромах:

Строили БАМ и свои космодромы…
Жили по совести, пусть небогато, -
В силу народную верили свято.
Яму не "для" и не "под" не копали,
Свечками ГОспода не подкупали...

Верой и правдой Отчизне служили…
А говорят: Мы неправильно жили…
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§ elektron
Re: Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3790
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданно так, но позитивненько. :-)
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§ dandiv
Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 826
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 29.10.19 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ретро автомобили считаются с какого возраста? У меня копейка (точнее 011) 1980-го года и я на ней постоянно езжу... мне можно участвовать? (правда я ретро стиль не сохранял: туманки, зеркала вроде грантовские), щетки стеклоочистителей современные бескаркасные... ну а внутри панель приборов переделанная, сидушки передние с семерки, задние ремни инерционные стоят. Ну и передние габариты светодиодные, задние фонари (габарит-стоп сигнал) светодиодные. (габариты горят прямоугольной рамкой, стоп - весь фонарь... в каждом фонаре вроде по 50 светодиодов стоит)
p/s Музыку наверно можно не учитывать ;-)

[Исправлено: dandiv, 29.10.2019 - 22:21]
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§ elektron
Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3790
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

Можно думаю. Вроде как от 30-ти лет Oldtimer. То есть ретро. Вроде как.
ПС: Но с Вашим авто можно думаю и по другим мероприятиям участие принимать.

[Исправлено: elektron, 29.10.2019 - 17:32]
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