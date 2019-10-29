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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3790
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как затертое модератором прочитать?

В НГ устройся, спасибо не надо :-P
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3798
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В НГ устройся

Так вот оно что ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3790
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так вот оно что ))

Ну в принципе, ты же прогер, установи себе прогу, скриншоты делать. Правда недостаток, только ПП прочтёшь. :-x
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.10.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиля, солнышко моё) че там опять у тебя случилось с этим жутким и ужасным типом?) обижает?
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.10.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не как. Дохлый номер. Не дают
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3798
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не дают

Тебе же предлагают взять, а ты оказываешься. Я щас про удаленные мои сообщения, а не про другое дать-взять ))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.10.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А ты хочешь свой удалённый показать?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3798
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Лиля, солнышко моё) че там опять у тебя случилось с этим жутким и ужасным типом?

Неправильно вопрос задаешь )) Что тебе нужно от него? лезешь и лезешь ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3798
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А ты хочешь свой удалённый показать?

Как? Я же не сохраняю ))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.10.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Детский сад)))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3790
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я начинаю ржать, Макс? Про удалённый не понял походу :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3798
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего я свой должен показать? )) я правда не понял ))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.10.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тебе же предлагают взять, а ты оказываешься. Я щас про удаленные мои сообщения, а не про другое дать-взять 

Че взять? Я тож не понял.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3790
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё, ржу в голос!
Без комментариев. :lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8410
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.10.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда взять, кому отдать, чего показать. Запудрили голову пацану. Думал вечером тут после работы анекдоты прочитать.)
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Ответить Новый топик
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