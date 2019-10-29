Цитата: лимон:

маловато как-то, ни Чайки, ни Победы, даже ЗАЗ-а нету ни одного. ЛуАЗ-у не повезло выглядеть ретро-автомобилем из-за "тюнинга" кроме Волг какие еще ГАЗ-ы были? красный москвич частенько на дорогах попадается

Сейчас содержать эту технику в работоспособном состоянии уже само по себе-чудо. Дело даже не в отсутвии запчастей. Которых практически нет. А вот РТИ нет вообще.

Искать этот все дело, это или хобби, причём не дешевое, или человек-конкретно упертый.



Цитата: abaika95:



Превращение АИ-95 в СВ?

