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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Добрый вечер всем. Смотрю ночька жаркая была

Привет. Ниче особенного бывало и хуже)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8402
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.10.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз за обувь тут базар пошёл, хочу похвастаться)) купил я 3 года назад себе лёгкие спортивные ботинки (декатлон) друзья. Я в первые за все жизнь эти 3 года не разу шерстяные носки неодел. Слякать, мороз, гололед им не почем. И самое главное! У них вид за 3 года, абсолютно новый хоть на прилавок ставь. внутри мех не сьежился, не стёрся. С наруже не где трещинки не увидишь, подошва норм. Цена вопроса 5000 руб не дорого. И модель досих пор актуальна и продаётся по той же цене.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3779
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ниче особенного бывало и хуже)

А вчера писал, что добрые все :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 20:40
Комментарий проходит проверку.
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8402
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.10.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скоро поменяю аву, ещё немного потерпите мимино))
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4232
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Выдал сейчас жене и коту, по порции мороженого

Какое предпочитают?)
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3779
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 29.10.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
ещё немного потерпите мимино))

Да чего уж, классная, мне нравится. Да и фильм хороший. ;-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вчера писал, что добрые все

Но потом что-то пошло не так))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8402
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.10.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Маx опять с Лилей ругались что ли ? Смотрю оба красные. Ну Гога походу сам выпросил Бан.)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Маx опять с Лилей ругались что ли ? Смотрю оба красные.

Ага. Но не я первый начал, честно ))
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