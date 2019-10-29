abaika95 Re: Instagram будет удалять мемы про суицид #3





(Пользователи) Сообщений: 1271

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 14:28 Правильно давно пора!!! Суицидные темы особенно у подростков вызывают ложное понимание того что самоубийство это так игрушки,можно над этим посмеяться можно совершить его,это же все не взаправду,шутки....



Ещё бытовухи бы поменьше и фейковых вбросов и вообще ляпота бы настала