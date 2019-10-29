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§ NG.kz
Instagram будет удалять мемы про суицид
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Instagram ужесточил борьбу с контентом, изображающим суицид. Раньше нельзя было публиковать фото и видео на эту тему. Теперь под запрет попали рисунки и мемы - их тоже будут удалять.
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§ kbkz1980
Re: Instagram будет удалять мемы про суицид
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4232
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для чего вообще инста нужна.
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§ юля елиссева
Instagram будет удалять мемы про суицид
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.10.19 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Для чего вообще инста нужна.

совсем вы, старушка, отстали от жизни
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* abaika95
Re: Instagram будет удалять мемы про суицид
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно давно пора!!! Суицидные темы особенно у подростков вызывают ложное понимание того что самоубийство это так игрушки,можно над этим посмеяться можно совершить его,это же все не взаправду,шутки....

Ещё бытовухи бы поменьше и фейковых вбросов и вообще ляпота бы настала
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§ kbkz1980
Instagram будет удалять мемы про суицид
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4232
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
совсем вы, старушка, отстали от жизни

Просто не засоряю мозги ненужной информацией.
Скажите,а что интересного вы там нашли?
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* Butch
Re: Instagram будет удалять мемы про суицид
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.10.19 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, как бы правильно. Суицидные мемы, изображения и т.д. могут спровоцировать суицид пользователя истаграма. Соответственно пользователь перестанет быть пользователем и приносить доход всё логично. Не понятно только зачем им для этого эксперты понадобились
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* maxsaf
Re: Instagram будет удалять мемы про суицид
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3791
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Не понятно только зачем им для этого эксперты понадобились

AI консультировать )
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