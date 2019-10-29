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§ NG.kz
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.10.19 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане для усиления инвестиционной и туристической привлекательности следует отменить обязательную регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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* abaika95
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 20:36
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* Сталкер
Re: Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 119
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.10.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то странное, то комментарии Абайки сразу появляются, то висят на модерации по-долгу. Видимо, нарушаем что-то, да?)))
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* abaika95
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1271
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 20:45
Комментарий проходит проверку.
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