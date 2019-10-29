Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #4937





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8402

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:40 Раз за обувь тут базар пошёл, хочу похвастаться)) купил я 3 года назад себе лёгкие спортивные ботинки (декатлон) друзья. Я в первые за все жизнь эти 3 года не разу шерстяные носки неодел. Слякать, мороз, гололед им не почем. И самое главное! У них вид за 3 года, абсолютно новый хоть на прилавок ставь. внутри мех не сьежился, не стёрся. С наруже не где трещинки не увидишь, подошва норм. Цена вопроса 5000 руб не дорого. И модель досих пор актуальна и продаётся по той же цене.