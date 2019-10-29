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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Олег из иванушек умер.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой Олег?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яковлев,в 17 ом умер
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* Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.10.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
потеплело, опять восемь. как утром. купидон сдулся похоже

Спасибо, ты настоящий друх
Цитата:
alex_60:
для него же стараюсь.

Глазам больно видеть как ты тут надрываисся...
Поберегся бы, чай не мальчик ужо
:-o
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3785
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Прочесть успела

Это хорошо. Я не раз говорил, но повторю еще раз, мне не трудно. я не пишу вам первый - ну вот не вызываете почему-то совсем никакого желания пообщаться. Но отвечать всегда буду, как только вы, мадам, первая ко мне обратитесь, и не важно, напрямую или намеками. И я не гарантирую, что мои ответы вам понравятся. Надеюсь, этот ответ успеете прочитать.
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