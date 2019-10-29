maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #4925





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3785

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:45 Цитата: kbkz1980:

Прочесть успела

Это хорошо. Я не раз говорил, но повторю еще раз, мне не трудно. я не пишу вам первый - ну вот не вызываете почему-то совсем никакого желания пообщаться. Но отвечать всегда буду, как только вы, мадам, первая ко мне обратитесь, и не важно, напрямую или намеками. И я не гарантирую, что мои ответы вам понравятся. Надеюсь, этот ответ успеете прочитать.