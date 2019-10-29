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≡ Что нужно "Кайрату" и "Астане" для чемпионства в КПЛ-2019		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Что нужно "Кайрату" и "Астане" для чемпионства в КПЛ-2019
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.10.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самым опасным соперником для "Астаны" в оставшихся играх называется "Тобол", который ведет борьбу с шымкентским "Ордабасы" за "бронзу" КПЛ-2019 и последнюю путевку в Лигу Европы.
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§ alex_60
Re: Что нужно "Кайрату" и "Астане" для...
alex_60


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Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего не нужно.
кайрат- чемпион.
Тобол выиграет у Астаны.
третье место- как Ордабысы проведет последние матчи.
да , баллы ,9,0
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§ alex_60
Re: Что нужно "Кайрату" и "Астане" для...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то смотрю никто спортом не интересуется.
ну я и ..
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§ kbkz1980
Re: Что нужно "Кайрату" и "Астане" для...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шура,всё же надеюсь на 3 место
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§ alex_60
Что нужно "Кайрату" и "Астане" для чемпионства в КПЛ-2019
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
на 3 место


3 ноября опять в гараж наверное.
я такой футбол не понимаю.
это как по телику.
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§ юля елиссева
Что нужно "Кайрату" и "Астане" для чемпионства в КПЛ-2019
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.10.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 место и будет нормально! Нечего за счёт налогоплательщиков /// по Европам гастролировать!

[Исправлено: Iney, 29.10.2019 - 11:28]
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§ alex_60
Re: Что нужно "Кайрату" и "Астане" для...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так где все таки будет,
В гараже или на воздухе.
3 ноября.
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§ alex_60
Что нужно "Кайрату" и "Астане" для чемпионства в КПЛ-2019
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот в гараж точно не поеду.
Вот на АА на природе пошёл.
В прошлом году. Хотя прощальный
У него в Караганде был.
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§ kbkz1980
Что нужно "Кайрату" и "Астане" для чемпионства в КПЛ-2019
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я в гараже ни разу не была.
вижу ты им не очень доволен
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* drakon
Что нужно "Кайрату" и "Астане" для чемпионства в КПЛ-2019
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17689
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.10.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Я в гараже ни разу не была.

Лилли, ты не в тот гараж - зашла.
У Алекса, гараж с синими дверями... :lol: :oops:
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§ alex_60
Что нужно "Кайрату" и "Астане" для чемпионства в КПЛ-2019
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Так я там не был.
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