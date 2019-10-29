Цитата: alex_60:

Юничел? делают в Китае . брал. пока не одевал.сказать ничего не могу.

Я брал юничел сапоги на зиму,норм обувь,3 сезона жесткой эксплуатации по убитому ОРТ все лужи и грязь прошли и не промокали.Весной лопнула подошва думал всё капец,а ничё всё равно не промокает.

Из минусов, отходит бортик по периметру где верх с подошвой соединяется два раза подклеивал,но даже когда отклеен сапоги всё равно сухие.

В этом году взял на всякий случай ещё одни ,пока даже не одевал,старые ещё норм.

Ну и комфортно носить их можно где то до -15,-20 дальше уже холодно.