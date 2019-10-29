/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 328 из 329«1...326327328329»
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Хотелось бы фотографий. Да даже если китайская - всё равно долго носились.


я одежду и еду не фоткаю.
тут вот как.
покупал до этого лет семь назад в частном обувном магазине.
те были из "италии"
носил.претензий нет.
на память труфарди, эти один в один , только. на подошве.
эти из юничела- типа гарибальди, точно не помню.
фасон один в один, ничем не отличишь.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каталог юничела есть, размер цвет сезон,забиваещь
магазин в Костанае, их три вроде, и вперед.
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
труфарди

труссарди
Шура,да вы буржуй))
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
труссарди

Я на память. Ты лучше знаешь.
Вот помню первый раз в Турции.
Ну эти поездки в кожные магазины.
Крутизна тогда была. Три вещи на тыщу.
С доставкой в отель.
Дуризм по большому.
Кстати все в идеале, носим,
Сыну потом за сто на улице в Кемере купили. Живая тоже. А вот которую из Германии привозил.
На год хватило.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
да вы буржуй))

Нет.
Детей выучили, живут без ипотек.
В своих трехкомнатных
С немцами встречаемся в туркиях, они к нам летают, мы к ним.
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1207
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.10.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога

(Только чтение)? Эх, Гога, Гога!
Забыли: И счастлив тот, кто вовремя сказал
И выжил тот, кто вовремя заткнулся...
:-) :-) ;-)
Надеюсь, это продлится не дольше 3-х дней

[Исправлено: таноми52, 29.10.2019 - 14:56]
Профайл

* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17689
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.10.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Где прочитать?

№ 4809, кажется... :lol:
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже Добринцов в Таиланде как обычно.
Про капусту не отвечает.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно кто в каких странах из Уехавших сидит на сайте своего колхоза и обсуждает дороги и канализацию.
Профайл

§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4230
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Засолочную продают уже.
На цену внимания не обратила
В ноябре с 1 по 11 хорошие дни по лунному календарю для квашения.
Профайл

§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6772
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.10.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Похоже Добринцов в Таиланде как обычно. Про капусту не отвечает.

Я здесь.
Капуста на складской привозная 70-75
Терра 100-105
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
с 1 по 11

Не знаю там про лунные,
Всегда покупали в ноябре.
Короче на следующей недели в конце.
Соль от родителей жаль закончилась
В кусках, которую топором рубить.
Профайл

§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6772
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 29.10.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Юничел? делают в Китае . брал. пока не одевал.сказать ничего не могу.

Я брал юничел сапоги на зиму,норм обувь,3 сезона жесткой эксплуатации по убитому ОРТ все лужи и грязь прошли и не промокали.Весной лопнула подошва думал всё капец,а ничё всё равно не промокает.
Из минусов, отходит бортик по периметру где верх с подошвой соединяется два раза подклеивал,но даже когда отклеен сапоги всё равно сухие.
В этом году взял на всякий случай ещё одни ,пока даже не одевал,старые ещё норм.
Ну и комфортно носить их можно где то до -15,-20 дальше уже холодно.
Профайл

§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и НГ свою лепту внесло теперь мы все звёзды большого спектакля разыгрываемого с Украины........
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
брал юничел сапоги

Про осенние, ну для снега потом расскажу,
Зимние привык,просто супер.
Только стельки меняю. И швы да.
Просто таких сейчас не делают.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 328 из 329«1...326327328329»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 109
Пользователей: 1
Всего: 110

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх