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≡ Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.10.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители акимата Костанайской области и ТОО «Бест Костанай» прокомментировали трехминутный ролик под названием «Лапша Архимеда» сегодня, 28 октября, на специально созванном брифинге.
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§ abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//НГ освещает брифинг, а не видеоролик, эту тему тенгри подхватывает, ссылаясь на нг//


А я считаю все правильно) молодцы что разместили материал) брифинг провели чтобы у народа не было информационного вакуума,мол один ролик есть и все думай что хочешь,этим брифингом показали ситуацию с другой стороны,не прям четко конечно но все же) нужна полная запись с мальницы это раз, информация по мощностям той мельницы это два и забрать куртку у директора большевички это три)
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§ abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 09:57
Комментарий удален модератором.
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* maxsaf
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3785
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и забрать куртку у директора большевички это три)

Нифига. Заставить пошить столько, пока всех не оденут. И чтобы не дороже 7 000 :lol:
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§ Серый волк
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10783
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.10.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Заставить пошить столько, пока всех не оденут. И чтобы не дороже 7 000 :lol:

Да ладно!
Дайте хоть чтоб этого /// от стола с компом отцепили, чтоб в туалет сходил. Всю ночь у этой ветки просидел.
Сейчас такое скажу, со стула упадет от счастья! :lol:
///

Вот смотрю я на ролик, за 141 тыс. просмотров оригинала и за 10т. копия на НГ, плюс ещё копии разные.
В общем 200тыс наверняка уже есть!
Что я могу сказать? :lol: :lol:
Да Архимеду же памятник поставить нуно!

Прямо у фабрики! Миллион просмотров будет!
Всё идеально сделано! Просто супер!
Акимат первый раз в жизни провёл такую филигранную результативную операцию. Даже премьер участвовал!
(если в тёмную использовали, надеюсь высокие результаты припишет себе)

Фасад швейной фабрики после такой рекламы сейчас трещать должен от очередей покупателей продукции!
Они там не то, что куртки, последние нитки из урны выкупить должны вместе со швеями не знающими зарплаты!
Если кстати швеи правильно в соцсетях все на волне сделают, у них должны появиться гирлянды самых завидных женихов со всей страны!
Да что там страны! Арабски

[Исправлено: Iney, 29.10.2019 - 15:27]
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§ Серый волк
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10783
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.10.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что там страны! Арабские шейхи должны рыдать вместе с тузами бирюлёвского овощного рынка мечтая заполучить таких красавиц вместе с машинками!

Тракторный завод прыгая от счастья на май оплаченные предзаказы считать!

Мельница вся в муке пыхтеть, караваны веблюдов, газелей, фур и вагоны во все концы голодных югов рассылать.

Как вовремя и грамотно провели этот брифинг!

Просто талантищи!!!
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§ abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1264
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и Серый) последний аккорд) слова уже не выговаривает "нуно" "моно" )

Серый а зачем по два поста?) Можно же одним и все сразу или так больше платят?)

Ничего по делу ни одного аргумента только водичка) вот есть

Цитата-//в общем 200тыс наверняка уже есть!//


Товарисч посмотрите там каждый ролик в среднем 300-400 тыс. просмотров а у некоторых и до 3 млн.) И что дальше?)

Так из адекватного у него все) ладно ждём-с)
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§ alex_60
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
alex_60


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Сообщений: 5781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вот честно, не пойму.
Этот св представляет как он тут выглядит.
И другие по канализация и дорогам, которые на луне живут.
Смешно же.
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§ Серый волк
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10783
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.10.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:Серый а зачем по

Во! Сразу видно, свежие опилки к пронумерованным акиматским троллям приехали по назначению!
куча вопросов появилась! На которые сто мудрецов не ответят на брифингах
https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36575 Цитата:


abaika95: "нуно" "моно" )

Даже не пытайся понять смысл этих слов и историю их возникновения.
А то все опилки растратятся.
А деревьев в городе и так от вашей акиматской деятельности почти не осталось
. :lol: :lol: :lol:
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