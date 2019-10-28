Серый волк Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области #63





(Пользователи) Сообщений: 10783

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 15:15 Цитата: maxsaf: Заставить пошить столько, пока всех не оденут. И чтобы не дороже 7 000 Заставить пошить столько, пока всех не оденут. И чтобы не дороже 7 000

Да ладно!

Дайте хоть чтоб этого /// от стола с компом отцепили, чтоб в туалет сходил. Всю ночь у этой ветки просидел.

Сейчас такое скажу, со стула упадет от счастья!

///



Вот смотрю я на ролик, за 141 тыс. просмотров оригинала и за 10т. копия на НГ, плюс ещё копии разные.

В общем 200тыс наверняка уже есть!

Что я могу сказать?

Да Архимеду же памятник поставить нуно!



Прямо у фабрики! Миллион просмотров будет!

Всё идеально сделано! Просто супер!

Акимат первый раз в жизни провёл такую филигранную результативную операцию. Даже премьер участвовал!

(если в тёмную использовали, надеюсь высокие результаты припишет себе)



Фасад швейной фабрики после такой рекламы сейчас трещать должен от очередей покупателей продукции!

Они там не то, что куртки, последние нитки из урны выкупить должны вместе со швеями не знающими зарплаты!

Если кстати швеи правильно в соцсетях все на волне сделают, у них должны появиться гирлянды самых завидных женихов со всей страны!

Да что там страны! Арабски



[Исправлено: Iney, 29.10.2019 - 15:27]