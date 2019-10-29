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≡ Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.10.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участие в пробеге приняли 10 автомобилей разных марок и возрастов: "Москвичи", "Жигули"-копейки, "Волги", ГАЗ, ЛУАЗ. Самая старая машина - "Волга ГАЗ-21". Старт назначили на 10 часов утра от парка Победы.
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§ лимон
Re: Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1119
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 29.10.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
маловато как-то, ни Чайки, ни Победы, даже ЗАЗ-а нету ни одного.
ЛуАЗ-у не повезло выглядеть ретро-автомобилем из-за "тюнинга"
кроме Волг какие еще ГАЗ-ы были?

красный москвич частенько на дорогах попадается
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* abaika95
Re: Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Здесь тоже прошёл 10-минутный митинг в память о ВЛКСМ.//

Ой что это?) Чего это?) Цельный митинг в Костанае прошел а на Аззатыке тишина,Басе молчит) им такие митинги не нравятся видать) ну ясно тут же никто детей не заставлял полицейских пинать и те их под многочисленные вспышки фотокорров. не уносили в автобусы) хайп среднего пошиба) не их это уровень не их,они только на детях пиарятся)
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