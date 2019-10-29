abaika95 Re: Пробег ретро-автомобилей посвятили 101-летию ВЛКСМ в... #2





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:40 Цитата-//Здесь тоже прошёл 10-минутный митинг в память о ВЛКСМ.//



Ой что это?) Чего это?) Цельный митинг в Костанае прошел а на Аззатыке тишина,Басе молчит) им такие митинги не нравятся видать) ну ясно тут же никто детей не заставлял полицейских пинать и те их под многочисленные вспышки фотокорров. не уносили в автобусы) хайп среднего пошиба) не их это уровень не их,они только на детях пиарятся)