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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5775
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Хотелось бы фотографий. Да даже если китайская - всё равно долго носились.


я одежду и еду не фоткаю.
тут вот как.
покупал до этого лет семь назад в частном обувном магазине.
те были из "италии"
носил.претензий нет.
на память труфарди, эти один в один , только. на подошве.
эти из юничела- типа гарибальди, точно не помню.
фасон один в один, ничем не отличишь.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5775
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каталог юничела есть, размер цвет сезон,забиваещь
магазин в Костанае, их три вроде, и вперед.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4226
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
труфарди

труссарди
Шура,да вы буржуй))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5775
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
труссарди

Я на память. Ты лучше знаешь.
Вот помню первый раз в Турции.
Ну эти поездки в кожные магазины.
Крутизна тогда была. Три вещи на тыщу.
С доставкой в отель.
Дуризм по большому.
Кстати все в идеале, носим,
Сыну потом за сто на улице в Кемере купили. Живая тоже. А вот которую из Германии привозил.
На год хватило.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5775
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
да вы буржуй))

Нет.
Детей выучили, живут без ипотек.
В своих трехкомнатных
С немцами встречаемся в туркиях, они к нам летают, мы к ним.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1207
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.10.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гога

(Только чтение)? Эх, Гога, Гога!
Забыли: И счастлив тот, кто вовремя сказал
И выжил тот, кто вовремя заткнулся...
:-) :-) ;-)
Надеюсь, это продлится не дольше 3-х дней

[Исправлено: таноми52, 29.10.2019 - 14:56]
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.10.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Где прочитать?

№ 4809, кажется... :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5775
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже Добринцов в Таиланде как обычно.
Про капусту не отвечает.
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