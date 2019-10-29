Цитата: Victor Yang:

Хотелось бы фотографий. Да даже если китайская - всё равно долго носились.



я одежду и еду не фоткаю.

тут вот как.

покупал до этого лет семь назад в частном обувном магазине.

те были из "италии"

носил.претензий нет.

на память труфарди, эти один в один , только. на подошве.

эти из юничела- типа гарибальди, точно не помню.

фасон один в один, ничем не отличишь.