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§ NG.kz
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.10.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане для усиления инвестиционной и туристической привлекательности следует отменить обязательную регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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* юля елиссева
Re: Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.10.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и что, целую ораву миграционных полицейских уволят?
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§ Butch
Re: Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.10.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
избавиться от этого анархизма

может архаизма?
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§ Ольга Колоколова
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2362
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 29.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
может архаизма?
Видимо президент имел анахронизм в виду). Мы исправили, хотя в первоисточнике так.
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§ Butch
Re: Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Для чего осуществляется цифровизация, о которой мы так много говорим?"

Дык, известно для чего! Чтобы было о чём говорить. Главное чтобы было движение, а есть у него результат или нет это:
"не важно
это уже не важно..." (с) Тотал
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§ Сталкер
Re: Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 29.10.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и неувязочка вышла.
Когда вводили изменения по вопросам регистрации по временному месту пребывания (свыше 10 дней) в отношении граждан Казахстана, говорили о необходимости усиления борьбы с различными -змами (терроризмом, экстремизмом и т.д.).
А тут что? Получается, собственно, граждане Казахстана представляют что ли бОльшую угрозу тогда?))))))))
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* abaika95
Re: Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//и что, целую ораву миграционных полицейских уволят?//


А что их разве орава?) У нас в ДП вроде одна девушка хрупкая миграцией занимается ее жалко если уволят)) да и так по районам по одному человеку)
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* abaika95
Re: Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А тут что? Получается, собственно, граждане Казахстана представляют что ли бОльшую угрозу//


Согласен,пока ничего не понятно) что как и кого будут регистрировать) одно ясно потихоньку забывают про уроки 16 года,не дай бог конечно повторения,но гайки в этом плане нельзя расслаблять) вихри враждебные ещё веют над нами и никуда ни делись,ждут момента и затаились)
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* юля елиссева
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.10.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вихри враждебные ещё веют над нами и никуда ни делись,ждут момента и затаились)

аха, мировой империализм не спит!
Цитата:
abaika95:
ро уроки 16 года

Аль_Багдади стал кормом для рыб. Надо нам также утилизировать своих террористов.
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* юля елиссева
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.10.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вроде одна девушка хрупкая миграцией занимается ее жалко если уволят))

неужели? а кого же тогда вот осудили буквально вчера?
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* abaika95
Президент поручил отменить регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 15:46
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