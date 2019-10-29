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§ NG.kz
Мажилисмены возмутились тем, что их включили в список должников по налогам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.10.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что у мажилисменов есть крупные непогашенные долги по налогам. Суммы достигали 230 тысяч тенге. Но, как заверили народные избранники, они являются честными плательщиками налогов.
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* Гриня
Re: Мажилисмены возмутились тем, что их включили в список...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 642
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 29.10.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это напомнило:-Дайте воды попить,а то так есть охота,что аж переночевать негде...
Так им чужие налоги приписали или раскрыли конфиденциальную информацию?
Вообще это наверное за 1 месяц им квитанции не прислали,вот и образовалась задолженность.Это у простых смертных такие налоги за года,а у них месячная просрочка...
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