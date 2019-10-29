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§ NG.kz
Как обрезают деревья в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37100
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.10.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Апокалипсис какой-то во дворе дома по ул. Шаяхметова, 171. Разве можно осенью так обрезать деревья? Рогатки остались. Освоение бюджетных денег полным ходом.
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§ drakon
Re: Как обрезают деревья в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.10.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах вернисаж, ах вернисаж.
Какой портрет,какой пейзаж...
Вайкуле Лайма :lol: :oops:
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§ yudjin
Re: Как обрезают деревья в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6171
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.10.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грачи прилетели и... Часть 2.
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§ Сергей_я
Re: Как обрезают деревья в Костанае
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2823
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 29.10.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Грачи прилетели и... Часть 2.

надпись исправить, грачи прилетели, ох..ели и улетели)):-(
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* юля елиссева
Re: Как обрезают деревья в Костанае
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1344
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.10.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в великой степи деревьям не место!
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* Серый волк
Re: Как обрезают деревья в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10782
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.10.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так брифинг же!
;-)
Срочно свежие опилки понадобились!
;-)
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* abaika95
Re: Как обрезают деревья в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1262
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно че-то не того вообще) сильно обкарнали(
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