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§ NG.kz
Instagram будет удалять мемы про суицид
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37097
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.10.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Instagram ужесточил борьбу с контентом, изображающим суицид. Раньше нельзя было публиковать фото и видео на эту тему. Теперь под запрет попали рисунки и мемы - их тоже будут удалять.
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§ kbkz1980
Re: Instagram будет удалять мемы про суицид
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для чего вообще инста нужна.
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* юля елиссева
Instagram будет удалять мемы про суицид
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.10.19 - 13:24
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