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* Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Только чтение)
Сообщений: 1575
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.10.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95
---Антоныч
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Поприветствуем


а зачем. в чем смысл.
ты с ней знаком?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сейчас кстати обувь вообще копейки стоит.китайцы молодцы. с гарантией.

Сейчас люди стали практичнее одеваться и ценят удобство.Не то что раньше,шуба в пол и каблуки :lol:
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1256
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Антоныч//



Это типо мне такой ник надо сделать?) Или к чему вы?)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заходишь в подьезд.
обьявления - шубы там , норковые, мутон...
я то свои(ее) под страхом смерти в гараж унести не могу.
пусть висят.
уношу иногда.
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12087
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.10.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не потухнет,серый ещё свое весское окончательное слово не сказал)

Если тролля не кормить - ему будет неинтересно троллить.
Цитата:
alex_60: а зачем. в чем смысл. ты с ней знаком?
Ну, это Макс начал. Да и почему бы не поприветствовать нового пользователя?
Цитата:
alex_60: сейчас кстати обувь вообще копейки стоит. китайцы молодцы. с гарантией.
Мне такая на один сезон только. Вот российскую брал - на три хватило.

[Исправлено: Victor Yang, 29.10.2019 - 12:50]
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1256
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Если тролля не кормить - ему будет неинтересно троллить//



Откармливаю к рождеству)
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да и почему бы не поприветствовать нового пользователя?


ну тогда говори, Я приветствую. а не мы.
что за человек то неизвестно.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот российскую брал


Юничел? делают в Китае .
брал. пока не одевал.сказать ничего не могу.
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Мне такая на один сезон только

а понял. я то на машине. а ты пешком.
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12087
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.10.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Юничел? делают в Китае

Это с чего вдруг?
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это с чего вдруг?


почитай. я там возле туалета в центре брал.
принес домой- хунь мунь торговая зона.

примерно так.

[Исправлено: alex_60, 29.10.2019 - 13:13]
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12087
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.10.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну тогда говори, Я приветствую. а не мы.

Хорошо, можно по-другому объяснить то сообщение - я призываю поприветствовать нового пользователя! Так устроит?
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* alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
я призываю поприветствовать

Цитата:
Victor Yang:


призывы сейчас опасны для жизни.
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12087
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.10.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
призывы сейчас опасны для жизни.

Призыв призыву рознь.
Цитата:
alex_60:
принес домой- хунь мунь торговая зона.

Хотелось бы фотографий. Да даже если китайская - всё равно долго носились.
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Страница 327 из 327«1...325326327
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