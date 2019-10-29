Цитата: abaika95:

Не потухнет,серый ещё свое весское окончательное слово не сказал)

Если тролля не кормить - ему будет неинтересно троллить.

Цитата: alex_60: а зачем. в чем смысл. ты с ней знаком? Ну, это Макс начал. Да и почему бы не поприветствовать нового пользователя?

Цитата: alex_60: сейчас кстати обувь вообще копейки стоит. китайцы молодцы. с гарантией. Мне такая на один сезон только. Вот российскую брал - на три хватило.



[Исправлено: Victor Yang, 29.10.2019 - 12:50]