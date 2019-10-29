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≡ Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ yudjin
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6170
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.10.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так это шесть назад было.

были и поздние письма.... токо подпись меняется... методы остаются.
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* Victor Yang
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12087
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.10.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ты похоже зациклился на том что там твои коменты не пропускают. ну и забудь, используй как как источник информации, не более.

Я там вообще ничего не могу делать - даже смотреть. Мне просто действительно непонятно - это же СМИ! Это не базарные бабки на лавке, не подростки, а ведут себя именно так со своими читателями. Профессионалами их трудно назвать.
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* alex_60
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я там вообще ничего не могу делать - даже смотреть.


что и так бывает? грустно. наверное крестик поставили.
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* юля елиссева
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.10.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сами то поняли что написали?) Никогда в жизни не выписывал газет)

не надо придуряться. Ваша контора точно также добровольно-принудительно подписывается на провластные СМИ.
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* юля елиссева
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.10.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вот и попал впросак. 55 лет.

55 лет? Это Абайка сам писал? Странно, ни разу не видела капитанских погон у 55-летних шалов.
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* юля елиссева
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.10.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В социальных сетях, в своих группах, они банят за такие вопросы.

да, подтверждаю, Ленинский путь за такие вопросы в VK, меня забанил.
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* abaika95
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1256
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 13:23
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* alex_60
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5768
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 13:24
Комментарий проходит проверку.
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