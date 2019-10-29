Цитата: alex_60:

ты похоже зациклился на том что там твои коменты не пропускают. ну и забудь, используй как как источник информации, не более.

Я там вообще ничего не могу делать - даже смотреть. Мне просто действительно непонятно - это же СМИ! Это не базарные бабки на лавке, не подростки, а ведут себя именно так со своими читателями. Профессионалами их трудно назвать.