maxsaf Флуд и оффтопик (часть 4) #4871





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3780

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:41 Цитата: Victor Yang:

Почему бота-то? Человек со старой проблемой обратился:

Пардон, вынужден признать - ошибся, это не бот а настоящий человек, чему я на самом деле очень рад. До этого видел кучу регистраций, по одному-два в день, и от них потом ни одного сообщения. Я даже по этому поводу вопросы редакции задавал. А людям - всегда рад, не важно, есть там цыфирки или нету ))