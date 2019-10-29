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* Smile14
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
Smile14


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Сообщений: 1
Регистрация: 29.10.19
Отправлено: 29.10.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, уважаемая редакция Нашей Газеты!Прошу поднять вопрос о принудительно-добровольной подписке на газеты в государственных организациях. Почему я, молодой специалист с соответственно низкой заработной платой должна подписываться на газеты, которые я могу с легкостью и самое главное бесплатно прочитать Онлайн. Глядя на коллег, у которых достаточный опыт работы, я вижу, что данный вопрос в государственных организациях как "негласное правило коллектива" и данный вопрос не обсуждается вообще и никакие возгласы не принимаются. Мне как молодому специалисту не понять этой системы. Никакого рекомендательного письма не было предоставлено. Данная "традиция" существует много лет, почему с ней никто не борется? Почему мы должны содержать чей то бизнес? А это между прочим очень большие деньги. У меня не болит душа за судьбу газет и изданий, которые прибегают к таким способам. Изучала информацию, все руководители, министры говорят о том, что подписка ТОЛЬКО на добровольной основе, никто никого не принуждает. Я примерно предполагаю ответ: не хотите - не подписывайтесь и не сдавайте денег. Но как мы знаем, потом со стороны руководителей не ждите хорошего отношения. Спасибо большое за публикацию! Буду рада вашему разъяснению и помощи!
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§ Victor Yang
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12078
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.10.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Место слишком злачное? Попробуй создать прецедент - не подписаться и посмотреть что будет. Проблема оооочень старая. И тут вот какие моменты могут вылезти. Трудовые отношения у нас как в восточной стране - где-то ты делаешь уступки работодателю, где-то он тебе.
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§ Ольга Колоколова
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2361
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 29.10.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Это будет происходить ровно до тех пор, пока учителя будут на это идти. С ней боремся мы. И никогда вы не найдете "Нашей Газеты" в списке "рекомендованном" к подписке. Но нас одних мало. Нужны еще и вы. Присылайте нам бумажные и иные свидетельства того, как вас толкают на насильственную подписку.А еще лучше - открыто говорите, что это происходит в вашей школе. Министры говорят о добровольности именно потому, что никто из вас не решается открыто заявить о проблеме, записать аудио, снять видео, фото - иначе говоря доказать, что разнарядка существует. Или хотя бы сказать четкое "нет" руководству школы. Потому что отсутствие протеста в нашем обществе автоматически означает согласие. А ведь это далеко не так.
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§ Victor Yang
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12078
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.10.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
в вашей школе

Почему только школе? Многие бюджетники этим грешат, да и не только бюджетники.
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§ Ольга Колоколова
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2361
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 29.10.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Многие бюджетники этим грешат, да и не только бюджетники.
Действительно. Но сейчас в редакции скопилось несколько жалоб такого рода именно от учителей. Автоматом решила, что и это от них же). Кстати, по моим данным в частных организациях, где собственники не решаются отказать власти "в такой малости", но совесть имеют, они оплачивают эти пляски на могиле журналистики и прав человека лично)
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§ alex_60
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5748
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 10:45
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§ alex_60
Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5748
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
да и не только бюджетники.


выше написал.
на работу принимают с условиями.
с которыми по факту работник согласен.
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