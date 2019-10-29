Smile14 Принудительно-добровольные подписки на издания и газеты в государственных организациях #1





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 29.10.19 (Пользователи) Отправлено: - 10:16 Здравствуйте, уважаемая редакция Нашей Газеты!Прошу поднять вопрос о принудительно-добровольной подписке на газеты в государственных организациях. Почему я, молодой специалист с соответственно низкой заработной платой должна подписываться на газеты, которые я могу с легкостью и самое главное бесплатно прочитать Онлайн. Глядя на коллег, у которых достаточный опыт работы, я вижу, что данный вопрос в государственных организациях как "негласное правило коллектива" и данный вопрос не обсуждается вообще и никакие возгласы не принимаются. Мне как молодому специалисту не понять этой системы. Никакого рекомендательного письма не было предоставлено. Данная "традиция" существует много лет, почему с ней никто не борется? Почему мы должны содержать чей то бизнес? А это между прочим очень большие деньги. У меня не болит душа за судьбу газет и изданий, которые прибегают к таким способам. Изучала информацию, все руководители, министры говорят о том, что подписка ТОЛЬКО на добровольной основе, никто никого не принуждает. Я примерно предполагаю ответ: не хотите - не подписывайтесь и не сдавайте денег. Но как мы знаем, потом со стороны руководителей не ждите хорошего отношения. Спасибо большое за публикацию! Буду рада вашему разъяснению и помощи!