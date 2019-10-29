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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1206
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.10.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Демократия тот же авторитаризм,только власть у кучки людей из парламента и каждый тащит одеяло на себя)


Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам. (Б.Шоу)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5748
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
время в постах челябинское.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5748
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чувствую как страдают поуехавшие.
ни канализацию не прорвало, ни двери не сняли в счет долгов.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поприветствуем новенького бота с ником Smile14 ))
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12078
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 29.10.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
новенького бота с ником Smile14

Почему бота-то? Человек со старой проблемой обратился:
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=823238&topic_id=38959&forumid=3#823238

[Исправлено: Victor Yang, 29.10.2019 - 10:24]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5748
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
время в разных странах разное.
да , это так.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5748
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о, Артем сейчас расскажет.
какое там время, и про жизнь реальную.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1247
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потому что цифирки в конце) все явно продажный бот,сейчас будет нурлыкунить) а вот те у кого окончания на "он" хорошие ребята из одной страны)) надо переименоваться наверно Абайкон))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5748
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
потеплело, опять восемь.
как утром.
купидон сдулся похоже.
для него же стараюсь.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5748
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


потом, после скажу как тебе назвать себя.
будешь точно в шоколаде.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Почему бота-то? Человек со старой проблемой обратился:

Пардон, вынужден признать - ошибся, это не бот а настоящий человек, чему я на самом деле очень рад. До этого видел кучу регистраций, по одному-два в день, и от них потом ни одного сообщения. Я даже по этому поводу вопросы редакции задавал. А людям - всегда рад, не важно, есть там цыфирки или нету ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3780
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Потому что цифирки в конце) все явно продажный бот

Обьяснил уже

[Исправлено: maxsaf, 29.10.2019 - 10:44]
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1247
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 10:56
Комментарий проходит проверку.
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