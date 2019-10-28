abaika95 Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области #33





(Пользователи) Сообщений: 1236

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 23:03 Цитата-//

Дедушка с бабушкой, это к Раймонду Паульсу. Ответа так и не было//



Почемуж сейчас любят в старине копаться) интересные вещи всплывают) за повальные посадки чиновников и убийство детей полицейских топотят внуки и дети Сталинских чекистов и палачей, другая сторона, внучок расстрелянного кулака и врага народа помогавшего японской Контре расстреливать коммунистов,сейчас требует суда над нквдшниками якобы ложно осудивших его дедушку душегуба,так ему мало он требует чтоб дети и внуки этих чекистов публично прощение попросили)) вот что за лист?)



Про ответа так и не было аб чем разговор?) Про то за что меня посадить можно?что-то скрываю?) Нет не скрываю,я в детстве ел собак и кошек) покупал на базаре беляши и чебуреки и сто пудов значит ел зверюшек домашних, живодёр) можете брать меня с поличной)