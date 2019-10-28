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≡ «Акушерка посмотрела коррупционным взглядом» - проблемы здравоохранения попытались обсудить костанайские коммунисты с чиновниками от медицины		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Акушерка посмотрела коррупционным взглядом» - проблемы здравоохранения попытались обсудить костанайские коммунисты с чиновниками от медицины
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.10.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В итоге участники круглого стола не нашли точек соприкосновения. Коммунисты пытались рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются в лечебных учреждениях. Руководители управления здравоохранения - о достижениях области в этой отрасли.
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§ Трэвэл
Re: «Акушерка посмотрела коррупционным взглядом» - проблемы...
Трэвэл


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Сообщений: 257
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Посмотрела коррупционным взглядом..." а это как, стесняюсь спросить
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§ Coopidon
Re: «Акушерка посмотрела коррупционным взглядом» - проблемы...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 182
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 28.10.19 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне Дудник показался дельным, зря на него коммунисты насели. Не кивает, что разгребает то что до него наворотили. В депутаты не рвётся. Спецов приглашает в область.

Цитата:
Трэвэл:
Посмотрела коррупционным взглядом..." а это как, стесняюсь спросить

Вон в книжках пишут- он или она посмотрел(а) злобно или с ненавистью, или наоборот- с любовью. Или в фильмах, сразу понятно. В балете вон балеруны и балеруньи вообще все чувства в танце передают.
А может акушерка- талант скрытый? :-o
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§ Гога
Re: «Акушерка посмотрела коррупционным взглядом» - проблемы...
Гога


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Сообщений: 1572
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.10.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаю Дудника лет 40 - он справиться!!
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§ Трэвэл
«Акушерка посмотрела коррупционным взглядом» - проблемы здравоохранения попытались обсудить костанайские коммунисты с чиновниками от медицины
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 07:55
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