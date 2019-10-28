А мне Дудник показался дельным, зря на него коммунисты насели. Не кивает, что разгребает то что до него наворотили. В депутаты не рвётся. Спецов приглашает в область.



Цитата: Трэвэл:

Посмотрела коррупционным взглядом..." а это как, стесняюсь спросить

Вон в книжках пишут- он или она посмотрел(а) злобно или с ненавистью, или наоборот- с любовью. Или в фильмах, сразу понятно. В балете вон балеруны и балеруньи вообще все чувства в танце передают.

А может акушерка- талант скрытый?