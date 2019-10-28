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≡ Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37092
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.10.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители акимата Костанайской области и ТОО «Бест Костанай» прокомментировали трехминутный ролик под названием «Лапша Архимеда» сегодня, 28 октября, на специально созванном брифинге.
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§ abaika95
Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1236
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Просветите//


Полную версию ролика в студию а вообще полную запись той якобы "подготовки" тоже и посмотрим про контекст) я не просветитель я за правду)

Дом ребенка из Рудного,поторопились навешали ярлыков на людей, я первый засомневался во всей этой истории)

сейчас под любой вроде бы 200 процентно понятной новостью лучше не делать поспешных выводов) так что жду полную запись в студию если она есть?) По ней понятно будет)
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§ maxsaf
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3767
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Начинаю сочинять новый стишок, с извинениями :lol:
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§ elektron
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3776
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.10.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Дедушка с бабушкой, это к Раймонду Паульсу. Ответа так и не было.
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§ abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1236
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//
Дедушка с бабушкой, это к Раймонду Паульсу. Ответа так и не было//

Почемуж сейчас любят в старине копаться) интересные вещи всплывают) за повальные посадки чиновников и убийство детей полицейских топотят внуки и дети Сталинских чекистов и палачей, другая сторона, внучок расстрелянного кулака и врага народа помогавшего японской Контре расстреливать коммунистов,сейчас требует суда над нквдшниками якобы ложно осудивших его дедушку душегуба,так ему мало он требует чтоб дети и внуки этих чекистов публично прощение попросили)) вот что за лист?)

Про ответа так и не было аб чем разговор?) Про то за что меня посадить можно?что-то скрываю?) Нет не скрываю,я в детстве ел собак и кошек) покупал на базаре беляши и чебуреки и сто пудов значит ел зверюшек домашних, живодёр) можете брать меня с поличной)
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§ drakon
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17682
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.10.19 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Есть, на Ютубе полная версия. Забей в поисковик,
Лапша Архимеда и смотри себе... :lol: :oops:
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§ abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1236
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Забей в поисковик,Лапша Архимеда и смотри себе//


Там есть полная версия съёмки на мельнице? От начала и до конца?) Без Басешных вставок и обрезок? Да?нет? Если да скиньте не нашел) если нет? То нечего трепаться)
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§ Серый волк
Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители...
Серый волк


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Сообщений: 10779
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 29.10.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
апись той якобы "подготовки"

Ути пути! Только хотел напомнить, что зявтра шалман-балман объявят, якобы архимед не настоящий на видео.
Вот уже от низового тролля сидящего в середине ночи по Нурсултанскому прорезалось наконец!
:lol:
А мехом внутрь можешь вывернуться ради акимата? :lol:
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§ maxsaf
Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3767
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 05:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
пусть Украина выдает автора ролика

Подождите, а кто снимал видео?
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§ unrepeatable
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 29.10.19 - 07:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другое дело, что еще это правда влияете на имидж самой компании...Тоже как то надо же критически мыслить, а не раздувать эту тему... На видео даже палевно видно как монтируют ролик и как безграмотна эта озвучка... аж противно
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§ Трэвэл
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 257
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 07:47
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